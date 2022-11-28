Müşterilerinin nezih ve daha rahat alışveriş imkanı sunmayı amaçlayan bosh mağazasının açılışına Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Mehmet cihat sezal, Onikişubat belediye başkanı hanefi mahçiçek, Ak parti Onikişubat ilçe başkanı mücahit kara, Kmtso yönetim kurulu başkanı mustafa buluntu, siyasi parti ve stk temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılışa katılan protokol üyeleri Kahramanmaraş’ değer katan Ballı ailesine teşekkürlerini iletti

Kahramanmaraşa toplam 8 şubesiyle hizmet veren Ballı mobilya yönetim kurulu başkanı Orhan ballı ise açılışa katılan herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti