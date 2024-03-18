Polat çiftinin bir dönem aralarından su sızmadığı sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın iş yeri, geçtiğimiz aylarda kurşunlandı.

Olayın arkasında, şimdilerde kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin olduğu ortaya çıktı.

Böylelikle ikili hakkında, silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle ikinci bir tutuklama kararı verildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma ise tamamlandı ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Düzenlenen iddianameye ilişkin ise yeni detaylara ulaşıldı.

"Banu Parlak'ı vurmam halinde bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi"

Soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, şöyle savunma yaptı:

"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak isimli şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim. Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu.

Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum. Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu. Şahitlik yapacağımı söyledim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de televizyonlara çıkartıp gazeteciler ile muhatap etti. Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İş yerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok."