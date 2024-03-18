Samsun'da Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Çiğdem Eriş'in (29) kocası Gökhan Eriş (35) tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis tarafından, doktora ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobilin Ankara yolunda önü kesildi.

Doktor kurtarıldı

Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, Gökhan Eriş ise yaya olarak kaçtı. Kaçarken üzerinde bulunan tabancayı düşüren Eriş, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece 14 Eylül 2023'te tutuklanan Gökhan Eriş, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İfade verdi

Gökhan Eriş hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılandığı davada daha önce verdiği ifadede kendini savunan Eriş, şunları söyledi:

"Aramızda yaşanan arbede nedeniyle silah patladı, kafasına dayamadım"

Ben üzerime atılı suçları işlesem müşteki bu kadar rahat olabilir miydi? Belli bir süre araç kullandı, telefon görüşmesi yaptı. Arkadaşının dükkanının önüne gidip aracın kornasına bastı. Bir yerde durakladı, birilerine el işareti yaptı. Kim olduğunu bilmiyorum. Araca iki kişinin yaklaştığını görünce, ben de kendisine durmaması ve devam etmesi gerektiğini söyledim. O esnada kendimi korumak amacıyla üzerimdeki silahı çıkardım. Aramızda arbede meydana geldi. Bu sırada araba kontak açık bir şekilde durdu.

Aramızda meydana gelen arbede nedeniyle silah patladı. Ben kesinlikle müştekinin kafasına silah dayamadım. Üzerime atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağmaya teşebbüs' suçlarını işlemedim. Benim kimsenin malına zarar verme gibi bir kastım yoktu. Silah ruhsatsızdır. Eski bir silahtır. Dededen kalmadır. Daha önce başka bir olayda kesinlikle kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.