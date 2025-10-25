Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. yönetimindeki servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

