Dur durak bilmeden tüm gönüllere girmek için devamlı sahada olan Başkan Adayı Toptaş, gittiği her yerde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Başkan Adayı Toptaş Ziyaretleri Sonrasında Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Cumhur ittifakı olarak her zaman sahada yer aldıklarını dile getirerek sadece seçim sürecinde değil her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını belirtti.