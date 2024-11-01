Kahramanmaraş iş dünyasının önemli temsilcilerinden olan MÜSİAD çatısı altındaki Genç MÜSİAD, genç iş insanlarını deneyimli isimlerle buluşturarak bilgi ve deneyim aktarımına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen özel etkinlikte, spor ve iş dünyasının ilham verici yönleri bir araya getirildi. Etkinliğin konuk ismi, iş insanı ve AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Başkanı Ahmet Gaffar Akarca oldu.

Programda, Akarca genç iş insanlarına liderlik, strateji ve başarı yolculuğuna dair önemli bilgiler aktararak iş dünyasında rehberlik edecek değerli paylaşımlarda bulundu. Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi ve başarıya ulaşmada stratejik planlamanın önemine dikkat çeken Akarca, katılımcılara vizyon kazandıracak fikirler sundu. Genç MÜSİAD, bu tür etkinliklerle genç iş insanlarının profesyonel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.