Başkan Akpınar konuşmasında, göreve başladıkları günden itibaren mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirterek, 1-7 Ekim Din Görevlileri Haftası vesilesiyle de din görevlileriyle buluştuklarını ifade etti.

Katılımlarından dolayı din görevlilerine teşekkür eden Başkan Akpınar, din görevlilerinin toplumsal yapının güçlenmesinde ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinde oynadıkları kritik rolü vurguladı.

Başkan Akpınar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü "Sizler, 105 mahallede görev yaparak toplumu ayakta tutan, vatanını ve milletini seven bireyler yetiştiren kişilersiniz. Mahallenizin hastasına ilk koşan, ailelerin yanında olan, sadece camide değil, ev ev dolaşarak toplumla iç içe olan da sizlersiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum."

Ayrıca, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak İl Müftüsü, okul müdürleri, imam hatipler ve mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Akpınar, yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Programa, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.