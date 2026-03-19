Bayram Trafiği İçin Tüm Türkiye Alarmda

Ramazan Bayramı tatili öncesinde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) açıklamalarda bulunan Bakan Mustafa Çiftçi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

313 Bin Personel, 50 Bin Araç Sahada

Bayram süresince ülke genelinde geniş çaplı bir güvenlik ve denetim ağı kurulacak.

Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre:

313 bin 745 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli görev yapacak

50 bin 150 araç ve motosiklet sahada olacak

16 helikopter, 1222 İHA ve dron havadan denetim gerçekleştirecek

390 gemi ve bot denetimlere katılacak

Radar ve Denetimler Artıyor

Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlarda radar uygulamaları artırılacak. Bunun yanında:

Emniyet kemeri kontrolleri

Alkol denetimleri

Hız kontrolleri

yoğun şekilde sürdürülecek.

Yetkililer, sürücülerin kurallara uyması için sahada görünürlüğün artırılacağını vurguladı.

“Tuzak Radar Yok” Açıklaması

Bakan Çiftçi, radar uygulamalarıyla ilgili merak edilen bir konuya da açıklık getirdi. Denetimlerin cezalandırma amacı taşımadığını belirten Çiftçi, “tuzak radar” uygulamasının yapılmayacağını ifade etti.

Radar noktalarında mutlaka uyarı levhalarının bulunacağı ve sürücülerin önceden bilgilendirileceği açıklandı.

Hava ve Karadan Anlık Takip

Trafik sadece karadan değil, havadan da anlık olarak izlenecek.

Helikopter, İHA ve dron destekli denetimlerle:

Kritik kavşaklar

Ana arterler

Yoğun trafik noktaları

anlık olarak takip edilecek ve ekipler gerekli noktalara yönlendirilecek.

Sürücülere Hayati Uyarı

Bakan Çiftçi, sürücülere özellikle şu uyarılarda bulundu:

👉 Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın

👉 Hız limitlerine uyun

👉 Acele etmeyin

“Bayram sevinci hüzne dönüşmesin” diyen Çiftçi, sürücülerden daha dikkatli olmalarını istedi.

Yeni Trafik Kuralları ve Plaka Düzenlemesi

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte bazı konularda önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Standart dışı plakalar ağır cezaya bağlandı

Kurallara aykırı plaka kullanımına 140 bin TL’ye kadar ceza getirildi

Plaka üzerinde sonradan yapılan değişikliklere 4 bin TL ceza uygulanacak

Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için belirli bir süre tanındığını da açıkladı.

Multimedya ve Araç İçi Sistemler İçin Yeni Düzenleme Yolda

Araç içi ekran ve multimedya sistemlerine yönelik düzenlemelerin de netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Sürücünün görüşünü engelleyen sistemler yasaklanacak

Araç hareket halindeyken video ve film izlenmesi engellenecek

Bu konuda uygulama yönetmeliğinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

“Vatandaşlarımız Rahat Olsun”

Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmaların hem güvenliği sağlamak hem de vatandaş memnuniyetini artırmak amacı taşıdığını belirterek, “Vatandaşlarımız endişe etmesin, hem güvenli hem de makul bir sistem oluşturacağız” dedi.