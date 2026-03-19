Trafikte Yeni Dönem Başlıyor

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler kapsamında araç içinde kullanılan cihazlar mercek altına alındı. Özellikle sürücünün görüş alanını daraltan ekipmanlara yönelik ciddi yaptırımlar gündeme geldi.

En Iyi Arac Telefon Tutucusu Modelleri 1

Telefon Tutuculara Sınırlama Geliyor

Yeni yönetmelikle birlikte, araç içinde sürücünün görüşünü engelleyen tüm cihazlar yasak kapsamına alınacak.

Bu kapsamda en çok kullanılan ekipmanlardan biri olan ön cam telefon tutucuları da yasaklanacak uygulamalar arasında yer alıyor.

Ram Mounts Telefon Tutucular

21 Bin TL Ceza ve 30 Gün Men

Düzenleme yalnızca uyarı ile sınırlı kalmayacak. Denetimlerin başlamasıyla birlikte:

  • 21 bin TL idari para cezası

  • 30 gün trafikten men

gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.

İhlaller, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilecek.

Arac Ici Telefon Tutucu Tavsiyeleri Miknatisli Mi Vantuzlu Mu 276

Uygulama 1 Nisan Sonrası Başlayacak

Yetkililer, düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinin 1 Nisan olarak belirlendiğini açıkladı. Bu tarihe kadar denetimlerin daha çok bilgilendirme amaçlı yapılacağı, cezai işlem uygulanmayacağı ifade edildi.

Uzmanlardan Alternatif Öneri

Uzmanlar, burada asıl önemli olanın cihazın kendisi değil, kullanım şekli olduğunu vurguluyor.

Sürücülere şu öneriler yapılıyor:

  • Telefonu ön cam yerine

  • Havalandırma ızgarasına

  • Orta konsol bölgesine

  • Göğüs üstüne (görüşü kapatmayacak şekilde)

yerleştirmek daha güvenli kabul ediliyor.

R A X U S7

Amaç: Sürüş Güvenliğini Artırmak

Yetkililer, bu düzenlemeyle sürüş sırasında dikkat dağınıklığını azaltmayı ve trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle bayram ve yoğun trafik dönemlerinde bu tür kuralların hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.