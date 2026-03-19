Trafikte Yeni Dönem Başlıyor
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler kapsamında araç içinde kullanılan cihazlar mercek altına alındı. Özellikle sürücünün görüş alanını daraltan ekipmanlara yönelik ciddi yaptırımlar gündeme geldi.
Telefon Tutuculara Sınırlama Geliyor
Yeni yönetmelikle birlikte, araç içinde sürücünün görüşünü engelleyen tüm cihazlar yasak kapsamına alınacak.
Bu kapsamda en çok kullanılan ekipmanlardan biri olan ön cam telefon tutucuları da yasaklanacak uygulamalar arasında yer alıyor.
21 Bin TL Ceza ve 30 Gün Men
Düzenleme yalnızca uyarı ile sınırlı kalmayacak. Denetimlerin başlamasıyla birlikte:
-
21 bin TL idari para cezası
-
30 gün trafikten men
gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.
İhlaller, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilecek.
Uygulama 1 Nisan Sonrası Başlayacak
Yetkililer, düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinin 1 Nisan olarak belirlendiğini açıkladı. Bu tarihe kadar denetimlerin daha çok bilgilendirme amaçlı yapılacağı, cezai işlem uygulanmayacağı ifade edildi.
Uzmanlardan Alternatif Öneri
Uzmanlar, burada asıl önemli olanın cihazın kendisi değil, kullanım şekli olduğunu vurguluyor.
Sürücülere şu öneriler yapılıyor:
-
Telefonu ön cam yerine
-
Havalandırma ızgarasına
-
Orta konsol bölgesine
-
Göğüs üstüne (görüşü kapatmayacak şekilde)
yerleştirmek daha güvenli kabul ediliyor.
Amaç: Sürüş Güvenliğini Artırmak
Yetkililer, bu düzenlemeyle sürüş sırasında dikkat dağınıklığını azaltmayı ve trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle bayram ve yoğun trafik dönemlerinde bu tür kuralların hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.