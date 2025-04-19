Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Şube Başkanı Recep Bozkurt, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuştu. Kurdele kesilerek hizmete açılan oda hakkında konuşan Bozkurt, göreve geldiği günden bu yana Belediye Başkanı Selim Cüce'nin desteğini her zaman hissettiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Selim Cüce ise yaptığı açıklamada, "Şehit aileleri ve gazilerimiz, Türk milletine emanettir. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Artık belediye binamızda kendilerine ait bir odaları olacak. Bu odayı rahatlıkla kullanabilecekler ve belediye personelimizce her türlü hizmet sağlanacaktır," dedi. Başkan Cüce, açılış sırasında şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Düzenlenen açılış programına, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Şube Başkanı Recep Bozkurt’un yanı sıra, dernek yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.