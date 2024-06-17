Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber’de Merve Özkan moderatörlüğünde yayınlanan “Ajans Gün İçi” programının canlı yayın konuğu oldu. Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Fırat Görgel; Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destekten ücretsiz toplu taşıma hizmetine, kalıcı konutların inşasından sağlık tesislerine kadar pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhtiyaç Sahiplerine Toplam 20 Milyon TL Maddi Destek

Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 8 bin vatandaşa toplam 20 Milyon TL, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ise 6 Bin TL destekte bulunulduğunu belirten Başkan Fırat Görgel, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ve Büyükşehir Belediyesi personellerimizin Kurban Bayramı’nı daha iyi şartlarda geçirebilmeleri için bir takım desteklerde bulunduk. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun çaba gösteriyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda bizler de işçi kardeşlerimize 6 Bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize yönelik Derman Kart uygulamamız var. 8 bin vatandaşımıza Dermankart vasıtasıyla bayram öncesi kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 20 Milyon TL destek ödemesinde bulunduk. Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Gerek kişisel bakımları gerekse evlerinin temizliği ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Yine sıcak yemekleri de bayram süresince ekiplerimiz tarafından ulaştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı’nda evine et girmeyen ailemiz kalmasın diye desteklerimizi devam ettiriyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizdeki her insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Desteklerimiz artarak devam edecek. Kurban Bayramı süresince Belediye ve Özel Halk Otobüslerimiz de hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor” diye konuştu.

Yeni Kahramanmaraş Hızla Yükseliyor

Canlı yayında yaptığı konuşmada yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşasının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Görgel, “6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Şehir merkezinde oluşturulan rezerv alanlarda konut ve iş yerlerinin yapımı devam ediyor. Şu ana kadar 20 bine yakın konutu hemşehrilerimize teslim ettik. Tamamlanan konutların teslimi peyderpey devam ediyor. Sağlık altyapımızın güçlendirilmesi noktasında da sağlık komplekslerimizin inşası hızla yükseliyor. Kısa bir süre içerisinde bu tesisler tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bin yatak kapasiteli şehir

hastanemizin inşasına da ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hemen başlanacak. Bu yatırımlarla şehrimiz deprem öncesinden çok daha iyi bir konuma gelecek” ifadelerini kullandı.