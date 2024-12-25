Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent genelinde büyük yıkımlara sebep olan afetin ardından toparlanma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda şehir genelindeki ulaşım yatırımlarına da büyük ivme kazandıran büyükşehir belediyesi kuzey çevre yolunu mevcut çıkışından kılavuzlu köprüsüne bağlayacak alternatif yol yapım çalışmalarını da başlattı.

Toplamda 6 kilometrelik bir bulvar olacak bu alandaki garbi caddesi ve germenika konutları kısmının tamamlanmasının ardından ekipler diğer kısımdaki çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Görgel incelemelerin ardından yaptığı açıklamada ekiplerin canla başla çalıştığına dikkat çekerek en kısa sürede çalışmaların bitirileceğini vurguladı.