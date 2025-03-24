Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinliklerde Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve kukla gösterisi yer aldı. Her yaştan katılımcının Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşadığı programda, birlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programda yaptığı konuşmada Ekinözü’nün simgesi haline gelen İçmeler bölgesi için hayata geçirilecek önemli bir projeyi duyurdu. “Ekinözü’müzün merkezine çok güzel bir rezerv alan inşa ediliyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle İçmeler bölgesinde nitelikli bir dönüşüm projesi hayata geçecek. TOKİ iş birliğiyle geniş kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapacağız. Bu projeyle İçmeler yeniden cazibe merkezi olacak” dedi.