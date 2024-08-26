Kahramanmaraş'ta 20 yıl aradan sonra düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor.

Fuar her yaştan katılımcıya ev sahipliği yaparken vatandaşların fuara olan ilgisi her geçen gün artıyor. Çeşitli etkinlikler ve sanatçılar Kahramanmaraşlılarla buluşurken Fuarın en çok sevilen ziyaretçilerinden birisi olan Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç'in fuar alanında halkla buluşması oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar alanında Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Görgel, fuarın Kahramanmaraş'ın kültürel ve sosyal hayatına büyük katkı sağladığını belirtti.