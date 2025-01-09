Etkinliğe, görme engelli vatandaşlar, aileleri ve şehir protokolü katıldı.

Programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak da yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte görme engelli vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Program, görme engelli sanatçıların türkü performanslarıyla coşkulu anlara sahne oldu. Görme engellilere 100 beyaz baston ve eğitim setleri dağıtıldı. Setler; matematik küp taş, Braille tablet, yazı kalemi ve karbon kâğıdı gibi materyaller içeriyor.

Başkan Görgel, engelli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü katılımı için yatırımların süreceğini belirterek, “Yeni Kahramanmaraş’ı engelli kardeşlerimiz için daha erişilebilir hale getirmek en önemli görevlerimizden biri. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yakında hizmete açıyoruz” dedi. Ayrıca, eğitim setlerinin gençler için önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.