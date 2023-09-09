Yaşanan depremler sonrası teşkilatı ile gece gündüz sahada olan ve yaraların sarılması için gerek Kahramanmaraş’ta gerekse de Ankara’da yoğun mesai harcayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Haber Ötesi programına konuk oldu.

Kahramanmaraş’ta depremler sonrası gelinen son nokta, Konteyner kentler ve kalıcı konutlardaki son durum, Şehrin imar planı ve bu yöndeki son gelişmeler, Esnaf ve sanayiciler için atılan adımlar gibi birçok konu, Aksu Tv Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Haber ötesi programında konuşuldu.



