Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Görgel iftar öncesinde tek tek vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve onların Ramazan ayını tebrik eden Görgel, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İftar sonrası Aksu Haber’e konuşan Başkan Görgel, şunları söyledi.

“Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu mübarek ayda ilçelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek gönül soframızı paylaşıyoruz” dedi.

Afşin halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, vatandaşlar da iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarının Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde devam edecek