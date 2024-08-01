Kahramanmaraş’ta onlarca kadının el emeği ve göz nuru el ürünleri sergi açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğünün düzenlediği sergi açılışı, Bahçelievler Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sergi açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel katılım sağladı. Kadınların hazırladığı onlarca el emeği ürünlerini inceleyen Görgel, kadınların hazırladığı eserleri beğendiğini ifade ederek emekçi kadınların bu tür sergilerini şehir genelinde arttıracaklarını söyledi.

Görgel, daha sonra aynı tesis içerisinde bulunan kütüphanede ders çalışan öğrencilere ve ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu