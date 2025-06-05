Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı arifesinde Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu.

Kurbanlık alışverişi için pazara gelen vatandaşlar ve besicilerle sohbet eden Başkan Görgel, hem hayırlı alışverişler diledi hem de alandaki son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Ziyaretlerde; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve oda başkanları da yer aldı.

Alandaki vatandaşlarla yakından ilgilenen Görgel, esnafın ve alıcıların memnuniyetini yerinde gözlemledi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, Kurban Bayramı süresince şehir genelinde alınan önlemler ve yapılan hazırlıklar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Son olarak tüm Kahramanmaraşlıların ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Görgel, “Bayramın, şehrimize, milletimize ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.