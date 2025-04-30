Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi, Bilim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, “gençtek” ve “ede-ro” iş birliğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Robotik ve Teknoloji Festivali, gençlerin teknolojiye olan ilgisini gözler önüne serdi.

Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen festivale ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Ayrıca Başkan Görgel konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projelerine de değinerek şunları söyledi:

“Gençlik Meclisimiz, yeni kütüphane ve gençlik merkezlerimiz, kodlama atölyeleri, teknoloji ve yazılım eğitimlerimiz ile sadece bugünü değil, geleceğin Türkiye’sine imza atacak gençleri yetiştiriyoruz.” Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da atıfta bulunarak, “Gençlerimiz, dünyayı değiştirecek buluşlara imza atacak nesillerimiz. Türkiye Yüzyılı’nın sahibi yine bu gençler olacak. Bundan birkaç yıl önce hayalini kurduğumuz projeler bugün gerçeğe dönüşüyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda ülkemizin adını dünyaya duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.