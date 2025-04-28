Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, binlerce edebiyatseverin katılımıyla dolu dolu geçen 9 günün ardından görkemli bir final programıyla sona erdi.

19 Nisan’da başlayan ve şehri adeta kültür ve sanatla buluşturan etkinlikler dizisi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış programı ile taçlandırıldı.

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Okan Bayülgen’in üstlendiği geceye; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şehir protokolü, çok sayıda şair, yazar, fikir insanı ve yüzlerce kültür sanat tutkunu katıldı.

5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programı yalnızca bir kapanış değil, yeni başlangıçların habercisi olarak gördüklerini belirtti.

Başkan Görgel, “Bir haftayı aşkın süredir süren edebiyat yürüyüşümüzde genç kalemlere ilham vermeye çalıştık. Panel, konferans ve söyleşilerimizde bu toprakların kadim sesi yankılandı. Kahramanmaraş, bir kez daha edebiyatın dönüştürücü gücünü ortaya koydu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den gönderdiğimiz dosyamızla, Kahramanmaraş’ın ‘ilk tescilli edebiyat şehri’ olma yolunda önemli bir adım attık. Bu gurur, şiir defterini cebinde taşıyan her bir Kahramanmaraşlının hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasındaki köklü yerini anlatan kısa bir film gösterimi yapıldı.

Okan Bayülgen’in sunumu ve seslendirdiği şiirlerle geceye renk kattı.

Gecenin finalinde ise sahneye Türk müziğinin özgün ve sevilen gruplarından İncesaz çıktı.

Geleneksel Türk müziği ile modern tınıları ustaca harmanlayan grup, kendine özgü tarzlarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzikal şölen yaşattı.