Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi yapıları yerinde incelemek üzere şehre gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile bir dizi ziyarette bulundu. Tarihi Kapalı Çarşı, Saraçhane Çarşısı, Arslanbey Konağı, Kasap Hali, Demirciler Çarşısı, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kahramanmaraş Kalesi’ni ziyaret eden heyet, restorasyon aşamalarını görüştü. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Sayın Birol İnceciköz ile birlikte Kapalı Çarşı ve civarındaki tarihi mekânlarımızı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bakanlıklarımızın iş birliğiyle yürüteceğimiz restorasyon projelerini istişare ettik. 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi ve kültürel yapılarımızı hızlı bir şekilde ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Peyderpey bu yapılarımızı restore ederek tekrar hizmete sunacağız. Tarihi yapılarımızın restorasyonu noktasında vermiş oldukları destek için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi