Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen kutlama programında; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, şehit ve gazi yakını öğretmenler ile 6 Şubat depremlerinde yakınını kaybeden öğretmenler yer aldı. Programda misafirler ile yakından ilgilenen Başkan Fırat Görgel, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

Öğretmenlerimize Minnetle

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün, toplumu aydınlatan, geleceğimizi şekillendiren ve her biri birer kıymet olan değerli öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. 24 Kasım Öğretmenler Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda millet olarak öğretmenlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı ifade ettiğimiz çok özel bir gün. Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; aynı zamanda fedakârlık, sabır ve sevgi gerektiren kutsal bir görev. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler; yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenlerimizin emekleriyle yetişen yavrularımız, geleceğimizin teminatıdır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” cümlelerini kaydetti.