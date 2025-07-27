Onikişubat ilçesinin Çamlıbel ve Suçatı mevkilerinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeyi kuşatan alevleri söndürmek için 2 helikopter, 14 arazöz, 8 su tankı, 6 itfaiye aracı, 15 iş makinesi ve yaklaşık 300 personel seferber edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, alevler üç evi küle çevirdi; yaklaşık 20 ev ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Duman ve ısıya maruz kalan dört kişi, ayakta müdahale edilmek üzere bölgedeki sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı; ilk tespitler yıldırım düşmesi ihtimalini işaret ediyor. Olay sonrası bölgeye giden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, ve İtfaiye Daire Başkanı Onur Erdi, söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililer, soğutma çalışmalarının gece boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada canla başla çalışan tüm ekiplere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.