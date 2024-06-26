Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehit Hakan Duyğal’ın kızı Meyra’ya doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Görgel, “Şehidimizin bize emaneti olan Meyra kızımızın doğum gününü kutladık. Yeni yaşının Meyra’ya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Daima vatandaşlarla iç içe olan, sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehit Hakan Duyğal’ın kızı Meyra’ya doğum günü sürprizi yaptı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nde gerçekleştirilen sürpriz doğum günü organizasyonunda; Başkan Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, şehit yakınları ve gaziler de yer aldı. Doğum günü sürprizini çok beğendiğini belirten Meyra Duyğal, Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti. Meyra Duyğal’ın doğum gününü kutlayarak yeni yaşının sağlık ve huzur getirmesini dileyen Başkan Görgel, programda şehit çocukları ile de yakından ilgilendi. Sürpriz doğum günü programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Bugün aziz şehidimiz Hakan Duyğal’ın kıymetli kızı Meyra yavrumuzun doğum günü vesilesiyle bir araya geldik. Şehidimizin bize emaneti olan Meyra kızımızın doğum gününü kutladık. Yeni yaşının Meyra’ya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Rabbim nice yaşlara ulaştırsın” dedi.