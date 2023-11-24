Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Ali Kayası Cam Teras’ta bir araya geldik. Öncelikle davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyoruz. Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu program için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.