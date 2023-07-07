Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan 6 Şubat'taki Depremlerin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı Mevkiinde Faaliyet Gösteren Kuru Gıda Toptancılarının Bulunduğu Site Depremde Yıkıldı.

Yaklaşık 5 Dönüm Alan Üzerinde Her Biri 112 Metrekare Büyüklüğünde 28 Çadır Kuruldu, Esnaf Yıkılan Binalarından İş Makineleri Yardımıyla Kurtardıkları Malzemeleri Kendilerine Tahsis Edilen Çadırlara Taşıdı.

Çadırlarda Gerekli Düzenlemelerinin Ardından Faaliyetlerine Başlayan Toptancıları Ziyaret Edip Onlarla Sohbet Eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Esnafının Tüm Acil İhtiyaçlarına Çözümler Üreterek Buradaki Ticari Hayatın DAHA DA Canlanması İçin Gayret Göstereceklerinin Altını Çizdi.

Ziyaretler Sonunda Bir Açıklama Yapan Başkan Güngör, “Ticari Faaliyetlerin Devam Etmesi İçin ÇalışmalarıNI Sürdürdüklerine Dikkat Çekerek En Kısa Zamanda Koşulların Daha Da İyileştirileceğini İfade Etti.