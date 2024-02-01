Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Daima esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Daha dirençli ve güçlü bir Kahramanmaraş’ın imarı ve inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Daima esnafın yanında olan, taleplerini dinleyen ve sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyarette esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, taleplerini de dinleyerek tek tek not aldı. Programın devamında Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek yönetim kuruluyla bir araya gelen heyet, sanayi sitesinin sorunlarına ve çözüme ilişkin istişarelerde bulundu.

Her Zaman Esnafımızın Yanında Olduk

Küçük Sanayi Sitesi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürümüz Nurettin Gökduman ile birlikte Küçük Sanayi Sitemizi ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Küçük Sanayi Sitemizin ihtiyaçlarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Daima esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Daha dirençli ve güçlü bir Kahramanmaraş’ın imarı ve inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz” cümlelerini kaydetti.