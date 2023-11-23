Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Daima Vatandaşın Yanında Olan, Toplumsal Olaylara Sessiz Kalmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Valilik, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ve Kadın Ve Demokrasi Derneği (Kadem) İş Birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Dolayısıyla Anlamlı Bir Programa Ev Sahipliği Yaptı.

Savaş Mağduru Filistinli Kadınlar Özelinde Şiddet Gören Tüm Kadınlar İçin Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ‘Şiddete Karşı Ses Ol’ Temalı Yürüyüş Gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Yanı Sıra, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Kadın Stk Temsilcileri Ve Yüzlerce Vatandaşın Da Yer Aldığı Yürüyüşte, Hep Bir Ağızdan ‘Kadına Şiddete Hayır’ Sloganları Atıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Önünden Başlayan Yürüyüş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Noktalandı.



Yürüyüşün Son Noktası Olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Programda Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Filistinli Kardeşlerimiz De İnşallah Hak Ettiği Bağımsızlığa Kavuşacaktır” Cümlelerini Kaydederek Büyükşehir Belediyesinin Daima Kadınların Yanında Olduğu Ve Desteğini Artarak Sürdürdüğünü Vurguladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya İse Her Türlü Şiddetin Karşısında Olduklarına Dikkat Çekti.