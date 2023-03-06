Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yayınladığı mesajında, Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili’nde dua ve niyazda bulunulması tavsiyesinde bulunarak; birlik, beraberlik ve dayanışmaya dikkat çekti. Başkan Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“On bir ayın sultanı ramazanın habercisi olan Berat gecesi gibi mübarek gecelerin tüm faziletinden nasiplenerek, devletin ve milletin gayretleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Berat Kandili, yüce rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Elbistan’da ve Pazarcık’ta meydana gelen, 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelere sabır dualarını eksik etmeyelim.

Bugüne kadar nice badireleri el birliği ile aşmış bir ülke olarak, deprem felaketinin acılarının da üstesinden geleceğiz. Elbistanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili'ni kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”