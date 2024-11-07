Cumartesi günü düzenlenecek olan kongre hakkında bilgi veren Kekeç, göreve geldikten sonra basınla daha sık bir araya gelmeyi planladığını ifade etti.

Başkan Kekeç, 9 Kasım 2024 tarihinde saat 14:00’te Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek kongreyi bir “bayram günü” olarak gördüğünü belirterek, milletvekilleri, belediye başkanları, mahalle teşkilatları ve muhtarlar gibi pek çok önemli ismin etkinliğe katılacağını açıkladı.

Medya mensuplarını da kongreye davet eden Kekeç, yeni yönetimin enerjik ve yeni yüzlerden oluşacağını, ancak AK Parti’nin kurum hafızasının korunmasına özen gösterileceğini vurguladı.

Başkan Kekeç, AK Parti Kahramanmaraş teşkilatında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş olmanın getirdiği tecrübeyi önemli bir değer olarak gördüğünü belirtti. Gençlik yıllarında Kahramanmaraş’taki gelişmeleri heyecanla takip ettiğini ifade eden Kekeç, günümüzde medyanın yerel ve ulusal sınırları aşarak küresel bir izleyici kitlesine hitap ettiğine dikkat çekti.

Kendi geçmişine de değinen Kekeç, Kahramanmaraş doğumlu olduğunu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olarak 17 yıldır Ilıca bölgesinde eczacılık yaptığını ve siyasi hayatına 2015-2016 yıllarında gönüllü olarak başladığını paylaştı.

Toplantıya Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç’in yanı sıra ilçe yönetiminden isimler ve basın mensupları katıldı.

Başkan Kekeç, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Program okunan Kur'an-ı Kerim ve dua ile son buldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu