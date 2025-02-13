Başkan Kıraç, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.



Başkan Kıraç, “Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Berat Kandili’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, Yüce Mevla’nın affına sığınmak, dualarımızı O’na arz etmek ve gönüllerimizi arındırmak için büyük bir fırsattır.



Bu vesileyle, aziz milletimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimize huzur, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.



Dualarımızın kabul, gönüllerimizin ferah olduğu bir Berat Kandili dilerim” dedi.