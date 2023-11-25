‘Gönül Belediyeciliği’ düşüncesiyle toplumun tüm kesimlerine yayılan insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Bütün özel günlerde büyük bir hassasiyetle kadın-erkek, yaşlı-genç demeden vatandaşların gönlünü kazanan Onikişubat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bu yıl da öğretmenleri unutmadı.

Her yıl farklı hediyeler ve programlarla öğretmenlere verdiği önemi gösteren Başkan Mahçiçek, bir kez daha davranışıyla takdir topladı.

Başkan Mahçiçek kentte görev yapan okul müdürleriyle vizyon proje Expo 2023 Arasta çarşısında bir araya geldi.



