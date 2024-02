Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş depremleri, birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakıp, sevdiklerinden ayırırken; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu. Üzerinden bir yıl geçse de kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde, hafızalarımız dün gibi taze” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

6 Şubat’ın Asrın Felaketi ile hafızalarına kazındığını dile getiren Başkan Mahçiçek, hayatını kaybeden vatandaşların acısının hala yüreklerinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı, “6 Şubat 2023, Kahramanmaraş’ımız merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Acı bir şekilde hepimizin hafızalarına kazınan 6 Şubat’ın yıl dönümünde kalplerimiz buruk, gözlerimiz dolu. Büyüklüğü ve yıkım etkisiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır olması sebebiyle ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş depremleri, birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakıp, sevdiklerinden ayırırken; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu. Üzerinden bir yıl geçse de kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde, hafızalarımız dün gibi taze. Biliyoruz ki, vefat eden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil. Kırgın ve hüzünlü gönülleri sararak bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesajı kavramalı, ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmalıyız.

“Kaybettiğimiz vatandaşlarımız rahmetle anıyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum”

Türk milleti olarak yaşadığımız her felaket, maruz kaldığımız her saldırı, başımıza gelen her musibet bize milli birliğimizin ve devletimizin gücünün önemini hatırlatıyor. Çok geniş bir alanda ve kısa aralıklarla meydana gelen bu iki büyük depremin ardından ilk andan itibaren devletimiz büyük ve güçlü bir refleks göstermiş, bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, her yaştan vatandaşımızın canla başla mücadele ettiği, dünya standartlarında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Devletimiz bu zor günlerde ivedilikle depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlarını seferber ederken, gönlü yüce vatandaşlarımız da tüm imkanlarıyla bizlere yardımlarını ulaştırdılar. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetimiz, deprem konutlarının en kısa sürede teslimi noktasında da önemli çalışmalara imza atmış, bir yıl geçmeden 10 bin konutun teslimini bugün itibariyle gerçekleştirilecektir. Asrın Felaketi’nin yıl dönümünde, afetzede vatandaşlarımızın yarasını saran, vatandaşlarımızdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.”