Gençlerin dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin hayatını kolaylaştıracak birçok projeyi hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR destekleriyle; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Piazza AVM’de YKS tercih danışmanlık noktaları oluşturuldu. 4 farklı noktada oluşturulan merkezlerde alanında uzman eğitmenler tarafından üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti veriliyor. Üniversite adayları, tercih danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti 2 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenci ve Veliler Danışmanlık Hizmetinden Memnun

Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Kübra Çetin, “Öğrencilerin hedefleri doğrultusunda uygun bölüm ve üniversitelere yerleşmesi için tercih sürecinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz danışmanlık hizmetimiz tercih süreci boyunca devam edecek” dedi. YKS tercih danışmanlığı hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirten Muhammed Berat Çoban, “Üniversite tercihlerimde herhangi bir hata yapmamak için burada uzman eğitmenlerin görüşlerini almak istedim. Tercihler konusunda tüm sorularıma yanıt buldum” ifadelerini kullandı. Öğrenci velisi Fikret Farmancı, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne YKS danışmanlık hizmeti verildiğini öğrendik ve bu imkândan faydalanmak için kızımla buraya geldik. Sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oldular. Son derece güzel bir hizmet. Tüm üniversite adaylarına bu hizmetten faydalanmayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.