Özel gereksinimli bireylere yönelik büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiği çalışmalarla tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi’nin Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol meyvesini verdi.

Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin sportif faaliyetlerle sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle imzalanan protokol çerçevesinde verilen eğitimler tüm hızıyla ediyor.

Bu kapsamda aldığı eğitimler neticesinde Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 78 kiloda altın madalya kazanan milli judocu Zeynep Sude Bilginer ile Türkiye şampiyonu olan Meryem Koca, Arda Tecirli, Kerem Yerhan, Abdullah Ardıç, Enes Taha Kaya, Sertaç Poyraz, Fevziye Orak ve Osman Eren Taşdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

Ziyarette, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ile antrenörler de hazır bulundu.

“Sizinle gurur duyururuz ve daima yanınızdayız”

Burada sporculara seslenen Başkan Mahçiçek, özel ihtiyaç sahibi bireylerin ve ailelerinin daima yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyemizin özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için şehrimize kazandırdığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çok değerli sporcularıyla bir araya geldik. Okulumuz bir taraftan telafi eğitimleri, bir taraftan da sportif çalışmalar yapmakta. Bu sportif faaliyetlerde sonuç alan başarılı sporcularımızı tebrik edelim istedik. Başta Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 78 kiloda altın madalya kazanan milli judocumuz Zeynep Sude Bilginer ile Türkiye şampiyonlarımız Meryem Koca, Arda Tecirli, Kerem Yerhan, Abdullah Ardıç, Enes Taha Kaya, Sertaç Poyraz, Fevziye Orak ve Osman Eren Taşdemir belediyemizde bizleri ziyaret ettiler. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum. Zeynep kızımız Avrupa şampiyonu oldu ama diğer yavrularımızın da önümüzdeki süreçte bu kabil dereceler alacağına inanıyorum. Başarı her şartta çalışmakla olur. Bir taraftan derslerimize çalışacağız kendimizi geliştireceğiz, başka bir yandan da fiziki olarak güçlü olacak, yaptığımız sportif aktivitelerde derece yapacağız. Hocalarımızın sevk ve idaresinde düzenli ve planlı bir şekilde çalışırsak başarıya ulaşmamız için herhangi bir neden kalmıyor. Biz sizlere güveniyoruz. Nasıl ki okulda başarılıysanız, sportif branşlarda da başarılı olacaksınız. Hem okulumuzun, hem şehrimizin uluslararası düzeyde başarılarınızla ismini tanıtacak, bayrağımızı göndere çekerek bizleri gururlandıracaksınız. Artık sadece Türkiye’de başarılı olmak bize yetmiyor. Melek kalpli yavrularımızı başarı ve azimlerinden dolayı yürekten kutluyor, değerli ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Başarınız ve azminiz herkese örnek olsun. Sizinle gurur duyururuz ve daima yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, özel sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti.