Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programda Aksu Haber’e Konuşan Onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek “7 yıl önce bugün, üstün cesareti ve fedakârlıklarıyla hain darbe girişimini Türkiye’nin demokrasi zaferine

dönüştüren ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları’tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet diliyor, o zafer

gecesinde şahlanan gazilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’da Türkiye

Yüzyılı’nınKahramanları’yla hainlere geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

