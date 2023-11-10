Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ettiğini aktaran Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “10 Kasım 1938 günü ebedi âleme göç eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85’inci sene-i devriyesinde Türk Milleti olarak rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ederek, milletimize aşıladığı kurtuluş azmi ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini göstermiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna öncülük etmiştir…”

Milletimizin varlık-yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk, hürriyet aşkının ölümsüzlüğüne, milli varlık ve birliğimizin bekasına inanmış, yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna öncülük etmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hayat bulan farklılıklarımızla birlikte ahenk içerisinde, kardeşçe nasıl yaşayabileceğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Bizleri, tek devlet ve tek millet olarak kayıtsız şartsız millet egemenliğine, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize inandırmıştır. Nitekim, “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizmiştir. Türkiye olarak, geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken; bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, aldığımız sorumlulukla Kahramanmaraş’ımızı daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan atıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, en kıymetli hazinemiz olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, gövdesini bu vatan için siper eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve derin bir hürmetle yâd ediyorum.”