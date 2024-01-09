Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan basın emekçilerinin toplum için önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı, “Sözlerime, başta Kahramanmaraş’ımızda ve ülkemizde, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına fedakârca görev yapan, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle mesleğini icra eden basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başlamak istiyorum. Şehrimizden başlayarak, ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyorum. Teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medya da halkımızın bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaya başlamıştır. Ülkemizde yaşanan kritik dönemlerde özverili bir şekilde görevlerini icra eden gazetecilerimiz, özellikle 15 Temmuz gibi bir tarihte, birlik ve beraberlik olgusunu tam anlamıyla hissettirerek, çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Yaşadığımız acı deprem felaketinde de milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız demokrasimizin varlığı açısından önemli bir konuma sahiptir. Depremde işyerlerini ve teçhizatlarını kaybederek zor günler geçiren şehrimizdeki değerli basın çalışanlarımız, o zorlu şartlarda bile insanlarımızın faydasını gözeten anlamlı bir habercilik örneği sergilemiştir. Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, şehrimiz ile ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum. Onikişubat Belediyesi olarak medya mensuplarımıza her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgularken, tüm basın emekçilerine başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum.”