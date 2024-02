Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraşlıların ve İslam âleminin kandilini tebrik ederek, “Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. Her inançlı kardeşimiz, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek, sözlerinin başında Miraç Kandilinin yediden yetmişe bütün milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini dilerken, şu şekilde devam etti, “Miraç bize, yücelmenin ve yükselmenin yollarını gösteren bir mucizedir. Bu yükselme ve yücelmenin Rabbimizin yolundan geçtiğini, Allah’a kul olmaktan geçtiğini ilan eden büyük bir mucizedir. Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Her inançlı kardeşimiz, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi gelişimin yollarını aramalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahramanmaraşlı kardeşlerimin, aziz milletimizin ve âlem-i İslâm’ın Miraç Kandilini bir kez daha tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne de denk gelen bu anlamlı günde, kara gecede kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Hakk’dan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”