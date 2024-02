Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu Belediyesi’nde görevli 11 çalışanda hayatını kaybetmişti. Depremin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden belediye çalışanlarının kabrini ziyaret eden Başkan Okay, ailelerine sabır diledi.

Asrın felaketinde birçok kayıp yaşadıklarını hatırlatan Başkan Okay, ziyareti sonrasında kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Uzun süre birlikte mesai yaptığımız kıymetli çalışma arkadaşlarımızı asrın felaketinde kaybettik. Depremin yıl dönümünde onları kabirlerinde ziyaret ederek dualar ettik. Rabbim bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Kalanlara sabır diliyorum. Arkadaşlarımız her zaman dualarımızda olacak.”