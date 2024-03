31 Mart’ta yapılacak yerel yönetim ve mahalli idareler seçimleri yaklaşırken adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, kırsal mahalleleri ziyaret etti. Küpelikız, Öksüzlü, Nevruzlu, Kocolar, Tevekkeli, Kapıçam ve daha birçok mahalleyi ziyaret eden Başkan Okay halkın sorun ve taleplerini de yerinde dinliyor.

Ziyaretleri esnasında yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Okay, “İlk günkü aşkla, heyecanla Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Kardeşlerimize hizmet etmek için Meclis Üyesi Adaylarımız ve teşkilatımızın tüm unsurlarıyla birlikte ziyaretlerimize durmadan yorulmadan devam ediyoruz. Yaşanan asrı felaketinde yara alan ilçemizi ayağa kaldırmak için çok çalışacağız. Bizler Her adımda Dulkadiroğlu’nu düşünen, Her adımda güzel ilçemizde yaşayan, Her adımda Sadece Dulkadiroğlu diyen ilk günkü gibi büyük bir heyecana sahibiz. Bizleri sevgileriyle kuşatan, bağrına basan ve her daim yanımızda olan Kadirşinas Mahalle sakinlerimize ve hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.