Seçim Beyannamesi Ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Sonrasında Değerlendirmelerde Bulunan Başkan Okay, Şunları Söyledi: “Cumhurbaşkanımız Ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımıyla Seçim Beyannamesi Ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirdik. Toplantıya, İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız, İlçe Teşkilatımız Ve 28. Dönem Milletvekili Adaylarımızla Birlikte Katıldık. Türkiye Yüzyılı Sloganıyla Çıktığımız Bu Yolda Gecemizi Gündüzümüze Katacağız. Milletvekili Adaylarımıza Da Çıkmış Oldukları Bu Yol Da Başarılar Diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Şehirlerimiz Ve Ülkemiz İçin Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz” Dedi.