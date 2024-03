Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Aynı Zamanda Cumhur İttifakı Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Belediyede Çalışan Kadınlarla Bir Araya Geldi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinde, düzenlenen programda çalışan Kadınlarla Bir Araya Gelen Başkan Okay, Burada Kadınlara Emeklerinden Dolayı Teşekkürlerini İletti.

Başkan Okay, Yaptığı Konuşmasında Kadınların Toplum İçin Önemine Vurgu Yaparak Tüm Kadınların Gününü Kutladı.