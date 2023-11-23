Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlik mesleği, en kutsal mesleklerdendir. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerinin elindedir. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini büyük bir özveriyle yapmaktadır. Öğretmenlerimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızı vatanına, milletine ve devletine faydalı birey olarak yetiştirmek için büyük gayret ortaya koymaktadır. Bizlerde, onların bu büyük sorumluluğunda yanındayız. Daha güzel yarınlar ve iyi bir gelecek için, öğretmenlerimizin ortaya koyduğu çaba ve gayret önemlidir. Bu vesileyle, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen ve bu uğurda şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”