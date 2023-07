Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni yıl mesajında, 2018'in ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diledi. Başkan Okay, yeni yıl ile birlikte Dulkadiroğlu Belediyesi olarak önemli projelere imza atacaklarını da kaydetti.

Başkan Okay, yeni yıl mesajında şunları söyledi: “Yeni yılın öncelikle ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması adına 2018 yılında önemli projeler hayata geçecek. Bu kapsamda bizde ilçemizi değiştirmek ve geliştirmek adına yaptığımız çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Ben yeni yılın bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum.”