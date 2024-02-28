KMTSO 13. Olağan Meclis Toplantısı’nı Gerçekleştirdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Başkanlığında Gerçekleşen KMTSO Şubat Ayı 13. Olağan Meclis Toplantısı’nda Şubat Ayı Faaliyetleri Ve Ekonomik Gelişmelere İlişkin Görüşmeler Yapıldı.

Teknokent Konferans Salonu’nda Düzenlenen Toplantıda Bir Konuşma Yapan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, İşletmelerde Çalıştıracak Eleman Bulamadıklarına Vurgu Yaptı.

Meclis Başkanı Öksüz Savunma Sanayinin Şehrimiz Açısından Önemine Dikkat Çekti

Her şeyin Hayal Etmekle Başladığını Söyleyen Meclis Başkanı Öksüz Bu İşte Başarılı Olmak Zarındayız Dedi.