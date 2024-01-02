"2024 yılı, yeni umutlarla dolu bir dönemin başlangıcı olacak. Şehrimiz ve ilçemiz için planlanan yeni projeler ve gelişmeler, kalkınma hamlesinin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. hep birlikte bu umut dolu süreci yaşayacak, birlikte büyüyecek ve gelişeceğiz. Yeni yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerle şehrimizin ve ilçemizin geleceği için adımlar atılacak. Yeni yıl, bize heyecan verici fırsatlar sunarken, beraberinde getireceği yeniliklerle de bizi yeni ufuklara götürecek.





Birlikte el ele vererek, şehrimizi ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Sosyal alanlarımızın daha da güzelleşeceği, yaşam kalitemizin artacağı bir döneme adım atıyoruz. 2024, kalkınma ve değişimle dolu bir yıl olacak."