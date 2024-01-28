Kahramanmaraş'ta TUSAŞ tarafından kurulan uçak parçası üretim tesisinde üretim başlanacak. Tesiste KAAN ve ATAK-2 için bazı parçalarının üretimi gerçekleşecekTürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan uçak parçası üretim tesisinde. "Nesil 5" olarak bilenen yerli savaş uçağı KAAN'ın ve göklerin ateş kanadı olarak bilenen ATAK 2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik (bakım-onarım) parçalarının üretimine başlanılacağı kaydedildi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "TUSAŞ tesislerinde göklerin çelik kanatlarının parçaları, ayrıca yine göklerin ağır abisi ATAK 2 helikopterinin bazı parçalarının üretimine başlanacak. Bu gurur başta Türkoğlu'na daha sonra ülkemize yeter" dedi.

Türk Savunma Sanayinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelerin hepsinin gün yüzüne çıktığını kaydeden Başkan Okumuş, "Bu coğrafyada ayakta durmak ve mazlum seslerin umudu olmak için güçlü savunma sanayi gerekiyor.