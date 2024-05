Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerif’i ışığında annelik makamının önemine dikkat çeken Başkan Toptaş, “İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler, aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile bizleri adeta ilmek ilmek işleyerek hayatımıza yön vermiş ve bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Onlar bizlere karşılıksız sevginin en güzelini vermişlerdir. Bizim düşüncemizde annelik aynı zamanda insanlık değerlerinin zirve noktasını temsil etmektedir. Nitekim Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ Hadis-i Şerif’i, annelik makamının ne denli yüce bir makam olduğunu bizlere anlatmaktadır” dedi.

“Hayat boyu yol göstericimizdir annelerimiz”

Annelerin, sınırsız sevginin, engin hoşgörünün, fedakârlığın, şefkatin, merhametin ve en masum duyguların sembolleri olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, “Yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, tarifi imkânsız olan dünyadaki en yüce duygulardan birisidir annelik. Yani anne demek dünyadaki tüm güzellik ve değerlerin temerküz ederek tek kelimeyle ifade edilmesidir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam kazandıran, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, aynı zamanda bizim ilk öğretmenimiz ve hayat boyu yol göstericimizdir. Bir başka ifadeyle sağlam yetişmiş insanlar ve sağlıklı ilişkiler kurabilen toplumlar, güçlü annelerin terbiyesinden geçmiştir. İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı annelerin kadrini-kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Filistin’deki zalimler başta olmak üzere insanlığın hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan tüm annelerimizi hürmetle selamlıyorum. Bu anlamda başta evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin ve anne adayı tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.